Sanremo. Ha aperto “Da.Fra”, la nuova bottega della Città dei fiori dove i sapori di Riviera incontrano quelli della Campania.

In corso Mazzini 12, nato dallo storico negozio della signora Ada, “Da.Fra” propone un’ampia offerta di generi alimentari, da quelli comuni a quelli più ricercati e di alta qualità.

Sui suoi scaffali si possono infatti trovare paste, biscotti, marmellate di marche generiche ma anche tipicità locali e interregionali. Quindi eccellenze del Ponente ligure, quali l’olio, i pomodori secchi e il tonno, prodotti caseari provenienti dal basso Piemonte e soprattutto, omaggiando la terra d’origine del suo giovane titolare, il 29enne Francesco Iavarone, prodotti campani come la vera mozzarella di bufala, le pastiere e i babà.

Una dispensa costruita ad hoc per gli amanti del gusto aperta anche a prodotti genuini, biologici, senza allergeni, senza glutine o senza lattosio, che vanno dagli spaghetti al prosciutto crudo. E poi frutta e verdura rigorosamente a km zero e pane fresco ogni giorno, di farina bianca e pure di kamut, farro, orzo per andare incontro alle esigenze dei consumatori di oggi.

“Da.Fra” offre inoltre articoli per la casa e per la cura della persona. Perché come spiega Iavarone, «Qui chiunque può trovare quello di cui ha bisogno senza essere costretto a prendere l’auto, andare al supermercato del centro commerciale e fare lunghe code alle casse».

“Da.Fra” è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato e la domenica mattina.

Per contattare Francesco chiama al 327-3494373

