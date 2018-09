Corso di primo soccorso a Imperia, i ringraziamenti della Croce d’Oro Cervo

Cervo. “La p.a. Croce d’Oro vuol ringraziare tutti quelli che ci hanno e ci stanno aiutando nel nostro continuo impegno di promozione e divulgazione in modo particolare Asso Nautica per averci concesso di piazzare un nostro stand durante la manifestazione Vele d’Epoca, Olio Carli per l’uso della loro sala conferenze al fine di svolgere un corso di primo soccorso libero e gratuito e i commercianti del Golfo dianese che grazie ai loro omaggi abbiamo potuto fare una pesca di beneficenza per acquisto materiale pediatrico” – dice la Croce d’Oro.