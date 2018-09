Taggia. Ragazze imperiesi ancora protagoniste nel mondo del Motocross.

Gaia Oddo, la giovane campionessa del team Fun Seven e Mx Park Gorla che, l’anno scorso, ha collezionato numerosi riconoscimenti arrivando quarta ai campionati regionali lombardo-piemontesi Asi e in Coppa Italia, questo weekend ha chiuso un’altra gara da prima fila arrivando seconda assoluta e prima Under 17 nella competizione di Vercelli.

Coppa Italia motocross femminile, la tabiese Gaia Oddo prima tra gli under 17









Nemmeno un piccolo imprevisto, lo stallonamento di uno pneumatico negli ultimi due giri della manche finale, ha fermato la volata della sedicenne tabiese.

Ecco la classifica definitiva:

Magnoli Alice

Oddo Gaia (prima Under 17, seconda assoluta)

De Giovanni Marta

Cosenza Marta

Cosenza Astrio

Baggi Chiara

Curino Stella

Brustia Camilla

Roberto Daria

Castellini Giulia

Catozzi Patrizia

Valeri Eloisa

Viara Manuele

Fantoni Rossella