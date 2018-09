Coppa Italia Eccellenza, il Ventimiglia prevale sull’Alassio per 3 a 0

Ventimiglia. Il Ventimiglia formato-Soncin comincia a prendere forma e i granata battono l’Alassio 3-0 nel secondo appuntamento di Coppa.

Al via le Vespe alassine schierano al centro dell’attacco l’ex Trotti ma a “pungere” è il Ventimiglia che domina per i primi trenta minuti. Gli ospiti si rendono pericolosi solo al 22′ con un gran tiro al volo di Sassari, respinto con la consueta bravura da Scognamiglio.

Al 35′ arriva il gol di Felici. Ottimamente piazzato a centro area, il numero 9 trasforma un cross di Galiera. Imparabile. Pochi minuti dopo i granata potrebbero fare il bis su traversone di Sammartano: Felici e Galiera non ci arrivano per un soffio. Si va al riposo sull’1-0 ma a inizio ripresa è ancora il Ventimiglia a salire in cattedra: servito da Sammartano, Musumarra batte Ventrice con un piattone telecomandato dal limite dell’area. A questo punto Soncin preferisce coprirsi e fa entrare il difensore Fraticelli al posto di Sammartano.

Solo nell’ultima mezz’ora le Vespe cominciano a ronzare pericolosamente attorno a Scognamiglio ma all’83’ sono ancora i padroni di casa ad andare in rete con Alfonso Rea, al termine della più classica delle ripartenze.

VENTIMIGLIA-ALASSIO FC 3-0 (35’Felici, 47’Musumarra, 83’A. Rea)

Ventimiglia: Scognamiglio, Ala, Allaria, Allegro, Alberti, Serra, A. Rea, Musumarra, Felici, Galiera, L.Sammartano. A disposizione: Bevilacqua, Piantoni, Trimboli, A. Sammartano, Principato, Olivieri, Cafournelle, D. Rea, Fraticelli. Allenatore: Soncin

Alassio FC: Ventrice, Oxhallari, Iraci, Pastorino, Viganò, Damonte, Sassari, Gerardi, Trotti, Ottonello, Alfano. A disposizione: Adamo, Fazio, Grande, Odasso, Paterno, Bergamini, Scaglione, Lupo. Allenatore: Mambrin