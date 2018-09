Coppa Italia Eccellenza, il Pietra Ligure sconfigge l’Imperia 2 a 1

Imperia. Al campo sportivo “G. Devincenzi” di Pietra Ligure si affrontano, per il secondo turno di Coppa Italia Eccellenza, il Pietra Ligure che ospita l’Imperia reduce dalla bella vittoria contro il Ventimiglia nel primo incontro ufficiale casalingo per due reti a zero. Comincia bene la partita l’Imperia che al 8′ trova subito il vantaggio grazie a Stefano Faedo che, su un cross di Nicholas Costantini, riesce ad accentrarsi in area di rigore insaccando con un tiro rasoterra sul secondo palo alle spalle di Alberico.

Al 11′ Castagna prova di testa dopo un cross di Costantini ma la sua conclusione non trova la porta. Al 20′ arriva la risposta del Pietra Ligure con il suo capitano Baracco che su calcio di punizione sulla fascia destra lascia partire un tiro cross che colpisce la base del palo per poi essere allontanata da Pallini. Al 22′ ancora pericolosa l’Imperia grazie a Paolo Risso che colpisce in pieno l’incrocio dei pali su di un cross calibrato male. Al 29′ arriva il pareggio del Pietra grazie ad un autorete di Risso che cerca di deviare un passaggio di Zunino al centro dell’area di rigore che però finisce alle spalle di Trucco. Al 45′ Nicholas Costantini vicinissimo alla rete del vantaggio su calcio di punizione dal limite, Alberico compie un grande intervento che allontana la conclusione indirizzata all’incrocio dei pali.

Secondo tempo

Nella seconda frazione di gara arriva il vantaggio della squadra di casa con Bottino al 62′ che, di testa, insacca dopo un cross da calcio d’angolo di Baracco. Il resto della gara è avara di emozioni, da segnalare soltanto una conclusione centrale da fuori area di rigore di Zunino al 85′ con Trucco che sventa la conclusione deviandola in fallo laterale e in seguito Castagna al 88′ ha un’occasione per portare in parità il risultato con un colpo di testa ravvicinato ma Alberico d’istinto devia la conclusione sopra la traversa.

Pietra Ligure

1 Alberico 2 Bottino 3 Corciulo 4 Baracco 6 Badoino 7 Rovere 10 Zunino 11 Gaggero 13 Decia 16 Bonavia 18 Bianco

A disp: 12 Patrone 5 Galleano 8 Danio 9 En Nejmy 14 Calabretti 15 Gagliotti 17 Auteri 19 Ballone 20 Rimassa

Sostituzioni: 71′ esce Rovere entra Auteri, 77′ esce Bonavia entra Rimassa, 88′ esce Baracco entra Danio, 90′ esce Gaggero entra En Nejmy

Imperia

1 Trucco 2 Pallini 3 Risso 4 Figone 5 Ambrosini 6 Di Lauro 7 Faedo 8 Giglio 9 Castagna 10 Costantini 11 Chariq

A disp: 12 Meda 13 Pinna 14 Mancini 15 Di Cianni 16 Roda 17 Tahiri

Sostituzioni: 49′ esce Chariq entra Manini, 58′ esce Faedo entra Roda, 80′ esce Figone entra Tahiri

Ammonizioni:

Pietra Ligure: 18′ Badoino, 70′ Zunino, 91′ Bonavia

Imperia: 56′ Manini, 69′ Costantini