Camporosso. E’ iniziata ieri sera la Festa provinciale della Lega al Palabigauda. Oltre al commissario Piana, che ricopre anche la carica di presidente del consiglio regionale Ligure, sono intervenuti il senatore Francesco Bruzzone, vice presidente della commissione ambiente del Senato, e l’assessore regionale all’agricoltura Stefano Mai illustrando le novità normative sulla caccia e del mondo agricolo introdotte in Liguria. E’ stato accolto anche il sottosegretario On. Nicola Molteni braccio destro del ministro degli Interni Matteo Salvini.

La festa proseguirà anche questa sera. Ci saranno con il vicepresidente della giunta regionale e assessore alla sanità Sonia Viale, gli onorevoli Flavio Di Muro, vice segretario nazionale della Lega Ligure, e Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla camera dei Deputati. Insieme a loro interverrà l’On. Edoardo Rixi, vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti e segretario nazionale della Lega Liguria.

Il programma della manifestazione, oltre agli approfondimenti su temi di stringente attualità, come la presentazione del libro di Fabio Bozzo “Dal Regno Unito alla Brexit”, prevede stand gastronomici per gustare i piatti tipici della zona e un angolo ricreativo per i più piccoli.