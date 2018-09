Consiglio comunale a Sanremo, tutti i punti all’ordine del giorno

Sanremo. Il consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del comune, palazzo Bellevue, in corso Cavallotti 59, per il giorno martedì 18 settembre, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 19.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1)Interpellanze, interrogazioni ed ordini del giorno

2)Approvazione verbali della seduta precedente del 30.07.2018 dal n. 55 al n. 60

3)Comunicazione al consiglio comunale ex art. 166, 2° comma, del t.u.e.l. di cui al d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., della deliberazione della giunta comunale n. 198 del 4 settembre 2018

4)Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – servizio patrimonioedilizia residenziale pubblica – convenzione con arte Imperia per l’affidamento di funzioni di competenza comunale ai sensi della legge Regione Liguria n.10/2004 prop. n. 76/2018

5)Settore servizi finanziari, controllo di gestione e tributi – servizio ragioneria. ratifica della variazione di bilancio adottata ex art. 175, comma 4 del t.u.e.l. dalla giunta comunale con proprio atto n. 195 del 4 settembre 2018 (si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 82/2018

6)Settore servizi finanziari, controllo di gestione e tributi – servizio ragioneria nomina collegio dei revisori dei conti del comune di Sanremo per il triennio 2018-2021 ai sensi dell’articolo 16 co. 25 del d.l. 138/2011 convertito in l. 148/2011. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 83/2018.