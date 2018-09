Sanremo. I consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia Luca Lombardi e Gianni Berrino martedì 18 settembre tratteranno durante il prossimo Consiglio Comunale le Interpellanze al Sindaco e alla Giunta depositate nei mesi precedenti, al fine di ottenere risposte alle seguenti tematiche che preoccupano anche la Cittadinanza:

– Villa Luca Coldirodi- Sede del Museo Pinacoteca Rambaldi – interrogazione riguardante lo stato delle infiltrazioni d’acqua dello stabile; l’avvio di manifestazioni ed eventi al fine di mantenere viva la struttura.

– Interrogazione riguardante le tempistiche dei lavori per il ripristino del manto stradale e rifacimento della pavimentazione del marciapiede di via Padre Semeria dopo il taglio dei pini e richiesta di visione di un eventuale progetto di riqualificazione della via. Ripiantumazione di nuovi alberi. Termine dei lavori.

– Interrogazione riguardante le problematiche del Cimitero Monumentale della Foce sua chiusura al pubblico delle domeniche ed i festivi nei mesi estivi.

In altra seduta di Consiglio verranno trattate le altre Interpellanze depositate che interessano il trasferimento della Scuola materna di Villa Meglia presso il complesso Dani Scaini, il progetto della Rotonda della Foce pronto dal 2014 e le procedure per la Riqualificazione del Porto Vecchio di Sanremo.

Le sedute sono pubbliche e hanno inizio dalle 19.30.