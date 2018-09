Coniugi bordigotti morti nel tragico schianto, il cordoglio del consigliere Perri e della presidente di Protezione Civile

Bordighera. L’incidente mortale avvenuto verso le 12,30 sulla strada statale Aurelia in località Madonna della Ruota che è costato la vita ai coniugi Bruno Sciuto, 61 anni, e Germana Andreetto, 59 anni, ha segnato profondamente la città di Bordighera e non solo.

A testimonianza alcuni post su Facebook, tra questi spiccano quello del consigliere comunale di Vallecrosia Fabio Perri che scrive: “Sono appena venuto a conoscenza di una drammatica e triste notizia… una persona sempre dinamica, attiva, sorridente e sempre disponibile in protezione civile, con le persone e per la città di Vallecrosia, ci ha lasciato oggi improvvisamente insieme alla moglie a causa di un violento schianto in auto a Bordighera. Bruno e consorte R.I.P”.

E della Presidente della Protezione civile di Bordighera, Mariella Marongiu, che saluta su Facebook i due coniugi, scrivendo: “Ogni giorno passavi per un saluto con il tuo buon umore, accompagnato o dal tuo cane o dalla tua dolce metà, lei non ti ha voluto lasciare nemmeno per questo tuo ultimo viaggio. Io vi continuerò a salutare ogni giorno… Ciao Bruno”.