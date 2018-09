Chiesta perizia psichiatrica per Marine Le Pen. Il commento dell’onorevole Di Muro

Ventimiglia. “Hanno chiesto una perizia psichiatrica per Marine Le Pen?!! Ma questi si che sono fuori di testa! Alé Marine!”. E’ il commento, corredata da una foto che lo ritrae insieme alla leader del Rassemblement national, dell’onorevole Flavio Di Muro alla notizia che Marine Le Pen dovrà essere sottoposta a perizia psichiatrica per aver diffuso su Twitter le foto di esecuzioni dello Stato islamico.

A richiedere la perizia, è stata la magistratura di Nanterre.

“Dai magistrati bisogna aspettarsi di tutto, credevo di aver visto tutto, e invece no”, il commento della Le Pen su Twitter, “Per aver denunciato gli orrori di Daesch attraverso dei tweet, la giustizia mi sottopone ad una perizia psichiatrica. Fino a dove vogliono arrivare?”.

“Non ci andrò, beninteso, aspetto di vedere come i magistrati mi costringeranno”, ha aggiunto la leader del movimento di estrema destra. Solidarietà anche da parte del ministro dell’Interno Matteo Salvini: ”Una procura ordina una perizia psichiatrica per Marine Le Pen. Non ho parole! Solidarietà a lei e ai francesi che amano la libertà!”.