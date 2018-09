Cessato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi in tutta la regione

Buone notizie per escursionisti, residenti, turisti e in generale per gli amanti della natura e dei boschi della Liguria.

Con l’avvicinarsi della stagione autunnale, l’arrivo delle prime piogge ed il contestuale calo delle temperature è stato dichiarato da oggi, martedì 4 luglio, la cessazione di stato di grave pericolosità per incendi boschivi.

Vigeva dal 24 giugno scorso e, ad onor del vero e facendo i debiti scongiuri per il futuro, soprattutto per la provincia di Imperia, quest’estate potrà essere ricordata come una delle “meno incendiarie“ degli ultimi decenni, con i nostri boschi rimasti quasi intonsi da roghi e fiamme, dolose o meno.