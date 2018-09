Cessato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi in provincia di Imperia, le perplessità di un lettore

Imperia. “Il 4 settembre la Regione ha cessato lo stato di grave pericolosità per gli incendi: la cosa ha stupito non solo il sottoscritto, che per professione si occupa di incendi boschivi, ma anche la persone con normale buon senso: in Provincia di Imperia, specie lungo la Costa, non piove da tempo ( due gocce non sono una pioggia), il terreno si spacca e l’ erba è secca all’inverosimile. Anche molte piante arboree spontanee sono in sofferenza. Senza voler cercare capri espiatori, una telefonata alle stazioni forestali locali, (o a cosa resta dell’ “efficientazione” del settore) non era consigliabile farla?

L’altro ieri presso il casello di Imperia Ovest c’è stato un incendio. Alle 10 di sabato 8 settembre vi è stato un incendio in Diano Marina, zona Gorleri. Qualcuno rassicurato dalla Regione, quindi pure senza colpa, s’ è fatto scappare il fuoco” – commenta un lettore, il dott. Forestale Alberto Gabrielli.