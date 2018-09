Ceriana, bastardina lasciata agonizzante legata ad un palo salvata dai Carabinieri

Ceriana. I Carabinieri di Ceriana, su segnalazione di un cittadino, sono intervenuti in quel comune, nelle pertinenze di un’abitazione privata, per un “salvataggio” singolare: non una persona in difficoltà, ma una vittima di reato.

Perché vittima è anche un cane, quando fin da cucciolo resta legato a poco più di due metri di corda, senza microchip, in evidente stato di denutrizione.

La piccola meticcia, dopo un’iniziale diffidenza, si è lasciata avvicinare dai Carabinieri e dal personale veterinario intervenuto nel frattempo sul posto. È stata, infine, affidata ad un canile di Sanremo.