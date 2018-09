Castellaro, Cesio e Dolcedo: nottata di incendi e superlavoro per i vigili del fuoco

Nottata di incendi e di superlavoro per i vigili del fuoco della provincia. A partire dalle 10 circa di ieri si sono sviluppati ben tre roghi, le cui cause sono ancora da stabilire, tutti alimentati dal vento.

Il primo è scoppiato a Cesio (sterpaglie) ed il secondo a Castellaro poco dopo (boschivo). Ma è verso l’una che, un incendio di sterpaglie vicino al centro abitato di Dolcedo, ha fatto preoccupare i pompieri.

In particolare le fiamme hanno lambito, senza però provocare danni, un maneggio di cavalli. In tutti casi comunque, gli uomini del 115 hanno spento gli incendi, insieme all’aiuto di volontari. Ora rimangono in atto solo più le operazioni di bonifica.