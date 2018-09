Caso Salvagno, per l’udienza definitiva dell’appello se ne parla nel 2020

Imperia. Oggi si è tenuta a Genova la prima udienza di appello per la causa civile di Sergio Salvagno. Le parti in causa hanno presentato al giudice la richiesta di risarcimento quantificata dai periti in due milioni e mezzo di euro. Il giudice ha attivato la pratica e ha fissato per il 20 ottobre 2020 l’udienza definitiva dell’appello.

“Aspettiamo fiduciosi anche se i tempi della giustizia sono sempre molto lunghi – ha detto Fulvio, il fratello di Sergio – certamente in casi come questo trovo assurdo che ci mettano così tanto tempo per prendere una decisione” .