Sanremo. Mancherebbe lo stipendio di luglio, alcuni sarebbero senza quattordicesima, altri con i versamenti del Tfr non eseguiti correttamente e i conguagli dell’Irpef persi per strada.

Sono entrati per questo in sciopero i 48 dipendenti della ‘New Generation’, la società che gestisce il servizio di bar e ristorazione della Casa da gioco matuziana che, al termine di un’assemblea generale tenutasi ieri, hanno deciso di astenersi dal lavoro per protesta a partire da questo venerdì fino a quando la situazione non sarà tornata alla normalità.

Intanto il Cda della Casinò Spa, a conoscenza del problema – segnalato anche da alcuni consiglieri comunali – ha convocato per oggi i vertici dell’azienda guidata da Francesca Procopio. Il servizio è in scadenza ad ottobre.

Si terrà invece in settimana l’incontro richiesto dai sindacati, uniti nel sostenere la posizione del personale dipendente.