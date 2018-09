Costa Azzurra. A Cannes, dall’11 al 16 settembre, torna lo Yachting Festival, il più grande salone nautico d’Europa.

La casa del celebre festival del cinema francese, in particolar modo le spiagge antistanti il Palais des Festivals et des Congrès, il Vieux Port e il Port Canto, ospiteranno nuovamente il primo evento nautico della stagione, nonché il più importante, che aprirà i battenti tra pochissimi giorni. Qui si riuniranno i diportisti di tutto il mondo per presentare le loro novità mondiali in anteprima assoluta.

Si tratta di un appuntamento fisso dal 1977, capace di raccogliere intorno a sé numeri impressionati; per l’edizione 2017 i visitatori sbarcati in Costa Azzurra sono stati 50mila, la metà dei quali provenienti dall’estero, oltre 600 le imbarcazioni presenti con una metratura dai 2,10 ai 65 metri, oltre 528 espositori di cui il 60% proveniente dall’estero, 214 nuove barche e yacht presentati in anteprima, di cui 108 lanci mondiali, 103 velieri, 43 motoscafi e 45 imbarcazioni d’occasione da 22 a 65 metri.

Grandi aspettative anche per questa 41° edizione, in cui ci si aspetta di superare i dati dello scorso anno. Sono numerosi gli espositori attesi, alcuni dei quali provenienti dalla Riviera ligure e dalla provincia di Imperia.

I cantieri proporranno ai nuovi potenziali acquirenti uscite in mare per provare gli yacht più belli e lussuosi del mondo, permettendogli di fare una scelta informata al 100%.

Sabato 15 settembre alle 16 si terrà inoltre il Concours d’élégance, riservato alle imbarcazioni inferiori ai 12 metri. Il concorso prevede la presentazione di un equipaggio in abiti eleganti, con almeno una donna a bordo, e di un’imbarcazione dalle linee eleganti.

Gli orari sono i seguenti: dalle 10 alle 19, venerdì 14 il Festival sarà aperto anche in notturna fino alle 22, mentre l’ultima giornata si concluderà alle 18.