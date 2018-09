Sanremo. Mattinata di controlli all’istituto Tecnico Commerciale Giovanni Pascoli di corso Cavallotti. Gli agenti di polizia del Gruppo Cinofilo di Genova, con in appoggio quelli del locale Commissariato, hanno passato al setaccio l’edificio scolastico e le sue pertinenze, alla ricerca di stupefacenti. In particolare hashish e marijuana.

Grazie al fondamentale intervento del cane antidroga Cora, un pastore tedesco femmina di 6 anni, aule, motorini e studenti sono stati “annusati” per verificare la presenza di sostanze illecite.

di 7 Galleria fotografica Cane antidroga nelle scuole a Sanremo, controlli dall'esito negativo









E qui arrivano le buone notizie per genitori, studenti ed insegnanti: a parte qualche lievissima traccia odorosa all’esterno, nessuno è stato trovato in possesso di droga, ne questa è stata rinvenuta “imboscata” in qualche motorino o anfratto all’esterno delle scuole.