Imperia. Hanno aperto oggi, i due Unieuro di Camporosso e Imperia che hanno preso il posto degli altrettanti negozi Trony chiusi dallo scorso 15 maggio scorso, giorno in cui la nota catena del “Dps Group” ha abbassato le saracinesche lasciando a casa i dipendenti.

Ora, grazie alla riapertura dei due punti vendita, sedici ex dipendenti della Trony sono tornati a lavorare. A Camporosso lo hanno fatto direttamente nelle Braie, dove fino a maggio c’era la Trony. Mentre a Imperia l’Unieuro ha aperto sulla statale 28 di Pontedassio (ex Sasa). Visto che a Imperia esiste già un negozio Unieuro, in via XXV Aprile, quest’ultimo dovrebbe chiudere a fine anno e poi essere accorpato al punto vendita di Pontedassio.