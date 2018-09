Campionato nazionale Ana di mountain bike a Perinaldo: aperte le iscrizioni

Perinaldo. Il paese ospiterà il 29 e 30 settembre il 3° Campionato Nazionale ANA di mountain bike.

Penne nere provenienti da tutta la penisola si sfideranno lungo un percorso di 20 chilometri e 650 metri di dislivello. La gara è aperta a tutti gli Alpini soci ANA in regola con il tesseramento per l’anno 2018, agli aggregati, ai militari in servizio nelle truppe alpine e agli atleti appartenenti a delegazioni straniere, muniti di certificato medico. Il termine per le iscrizioni è fissato per giovedì 27 settembre.

Il programma:Brochure 3°Campionato ANA mtb