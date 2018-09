Campionato del mondo di petanque in Canada, medaglia di bronzo nel tiro di precisione per il bordigotto Diego Rizzi

Bordighera. Il bordigotto Diego Rizzi ha partecipato alla 48esima edizione del Campionato del mondo di petanque andata in scena dal 13 fino al 16 settembre a Desbiens in Canada, dove è riuscito a conquistare la medaglia di bronzo nel tiro di precisione, specialità che lo ha visto trionfare quest’anno ai Giochi del Mediterraneo. Aveva esordito con un ottimo punteggio di 48, secondo miglior score di qualifica dietro al marocchino Boulassal (50) e davanti ai portacolori di Olanda (47) e Thailandia (45), per una posizione di classifica che gli ha consentito di approdare direttamente ai quarti di finale. Rizzi ha poi superato il senegalese Francoise Ndiaye (38-29), ma in semifinale ha perso contro il francese Dylan Rocher, salito in cattedra con un secco 55 a 38.

Con il risultato di 12-13 invece la nazionale italiana di petanque non entra nelle semifinali. Nella competizione a terne la squadra azzurra ha ottenuto all’inizio quattro vittorie con Repubblica Ceca, Danimarca, Marocco, Senegal, ed una sconfitta con il Monaco. Favorita dal piazzamento nella classifica provvisoria (4° posto), l’Italia ha potuto accedere direttamente agli ottavi dove ha battuto la Nuova Caledonia per 13-7. Nei quarti contro il Marocco però ha perso 13 a 12, ottenendo così un quinto posto.