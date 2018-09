Imperia. Cambio al vertice della Lega giovani della provincia di Imperia, Andrea Coppola è il nuovo Segretario provinciale: andrà a sostituire Lorenzo Cortelli, presidente del Consiglio comunale e assessore del Comune di Isolabona, già componente del consiglio direttivo regionale ANCI, dimessosi dal coordinamento del movimento giovanile del Carroccio in seguito alla sua nomina quale membro della Conferenza Regionale dei Consigli Comunali.

Andrea, 20 anni, studente ventimigliese al secondo anno della facoltà di giurisprudenza presso l’Università degli studi di Genova, sin dall’adolescenza coltiva una grande passione per la politica culminata, di recente, con questa prestigiosa nomina. È stato presidente della Consulta provinciale degli studenti di Imperia dal 2015 al 2017.

“È un grande onore per me rivestire questa carica – dichiara il neo segretario Andrea Coppola - in un momento, peraltro, in cui la Lega registra notevoli consensi grazie all’operato del Ministro Salvini. Ringrazio particolarmente il mio predecessore, Lorenzo Cortelli, per il suo lavoro e, soprattutto, per la grande fiducia riposta in me e il nostro segretario nazionale, Daniele Vatteroni, per avermi conferito questo incarico.

Il primo obiettivo che mi pongo è quello di ampliare e far crescere il movimento giovanile provinciale, in un momento che si rivela politicamente cruciale in vista delle ormai prossime elezioni europee ed amministrative nei comuni di Ventimiglia, mia città di origine, e Sanremo; riavvicinare i giovani alla politica e cercare di trasmettere una grande passione che mi accompagna sin dai primissimi anni della mia adolescenza”.

Queste le dichiarazioni del Segretario nazionale del movimento giovanile della Lega ligure, Daniele Vatteroni:

“Vorrei ringraziare Lorenzo Cortelli per il lavoro svolto e un augurio per il suo nuovo ruolo in conferenza regionale dei consigli comunali. Sono convinto che la forza della Lega sia la squadra e un ricambio generazionale è indispensabile per poter avvicinare i più giovani alle nostre idee. Andrea è molto preparato e con una grande passione politica. Sono convinto che saprà coinvolgere i ragazzi e le ragazze dell’imperiese per creare un gruppo solido e coeso”.

Il neo-segretario Andrea Coppola sarà presente sabato 8 settembre alla festa provinciale della Lega presso il Pala Bigauda di Camporosso, dando appuntamento a quanti volessero avvicinarsi al movimento.