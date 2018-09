Calvi Network trionfa al J/70 Cup Finals: la regata era iniziata ad aprile da Sanremo

Va a Calvi Network, per il secondo anno consecutivo e per la terza volta dall’esordio in J/70, la vittoria del circuito nazionale con formula open J/70 Cup, promosso ed organizzato da J/70 Italian Class.

Con un totale di ventisei regate all’attivo e novantacinque equipaggi che hanno incrociato tra le boe dei campi di regata del circuito italiano, iniziato ad aprile a Sanremo e proseguito poi a Porto Ercole, Malcesine e Portopiccolo, Calvi Network ha conquistato saldamente la vetta della classifica, staccando di 34 punti Petite Terrible-Adria Ferries della giovanissima Claudia Rossi.

I Campioni Europei di Enfant Terrible, guidati dall’armatore Alberto Rossi, pur non avendo partecipato all’ultima frazione del circuito hanno comunque messo il sigillo sulla medaglia di bronzo, grazie agli ottimi piazzamenti messi a segno in corso di stagione, incluse le vittorie a Sanremo e Porto Ercole. Trionfa nella categoria Corinthian, riservata ai non professionisti, La Femme Terrible – Società Nautica Grignano dei co-armatori Paolo Tomsic e Mauro Brescacin, che schierava tra le sue fila anche i già Campioni del Mondo Corinthian Emanuele Noè e Giuliano Chiandussi e la prodiera Francesca Pagan.

Medaglia d’argento per Noberasco Das di Alessandro Zampori e terzo posto per Why Not #Slam di

Alessio Zucchi. Vento leggero, tredici bandiere nere e una sola regata hanno invece caratterizzato l’ultima giornata

della stagione promossa da J/70 Italian Class. La tappa di Portopiccolo, incantevole location a pochi chilometri da Trieste, ha portato al successo l’entry russa ArtTube di Lera Kovalenko, seguita sul podio da Notaro Team di Luca Domenici e da La Femme Terrible di Paolo Tomsic.

Cala il sipario dunque sulla stagione 2018 del monotipo più gettonato del momento, ma la macchina di J/70 Italian Class è già in azione per pianificare la stagione 2019, le cui date saranno annunciate a breve.