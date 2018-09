Calciomercato, Giorgio Gagliardi ritorna alla Sanremese

Sanremo. Nelle ultime ore la Sanremese ha ufficializzato il ritorno di Giorgio Gagliardi. Il centrocampista classe ’94 ha lasciato il Mantova, dove era approdato a inizio estate, per fare ritorno alla squadra della sua città natale.

Con la maglia biancoazzurra Gagliardi ha disputato le ultime due stagioni da protagonista in Serie D con 64 presenze e 13 reti all’attivo. Gagliardi sarà a disposizione di mister Lupo già per l’allenamento di questo pomeriggio in

vista della prima di campionato (domenica alle 16) sul campo della Lavagnese.