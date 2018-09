Calcio: l’Imperia batte l’Alassio 2 a 0

Imperia. Una bella cornice di pubblico assiste alla partita tra Imperia e Alassio presso lo stadio “Nino Ciccione” che, dopo tre anni, ospita una partita in notturna. L’Imperia si rende subito pericolosa con Castagna che al 7′ approfitta di una palla vagante per concludere in porta ma il suo tiro è centrale e Ventrice sventa la minaccia respingendo coi pugni. Al 23′, Roda, da un calcio di punizione defilato sulla fascia sinistra, lascia partire un tiro cross che impensierisce Ventrice costretto alla deviazione sopra la traversa.

Al 26′ Castagna viene atterrato in area di rigore conquistando un calcio di rigore, al 27′ si presenta sul dischetto realizzando il suo primo centro stagionale. Al 33′ pericoloso l’Alassio FC con Gerardi che da un calcio di punizione dal limite dell’area di rigore mette alla prova Trucco che respinge lateralmente una conclusione a giro sul primo palo. Al 34′ occasionissima per l’Imperia per Roda che sfrutta un passaggio a filtrare di Trawally ritrovandosi a tu per tu con Ventrice ma la sua conclusione esce di pochissimo a lato porta.

Al 35′ occasione per l’Alassio sui piedi di Trotti che approfitta di un passaggio arretrato dalla fascia destra per avventarsi sul pallone e concludere ma il suo tiro non trova la porta finendo sopra la traversa. Al 41′ ci prova Sfinjari da posizione defilata per l’Alassio ma Trucco, in uscita bassa, è bravo a sventare la sua conclusione lateralmente. Al 43′ ultima occasione del primo tempo sui piedi del capitano Ambrosini che, su calcio di punizione dal limite, prova la conclusione a giro sopra la barriera ma il suo tiro finisce di poco alto sopra la traversa.

Nel secondo tempo appare subito pericolosa l’Alassio al 51′ con Ottonello che, su calcio di punizione, prova a sorprendere Trucco sul suo palo ma l’estremo difensore nero azzurro è attento e sventa la minaccia lateralmente con i pugni. Al 54′ ancora Alassio a cercare la via della rete con Sassari dopo un cross dalla fascia sinistra prova la conclusione al volo ma il suo tiro non trova la porta. Al 67′ prova a raddoppiare l’Imperia con Moscatelli ma il suo tiro da posizione centrale finisce tra le braccia di Ventrice. Al 69′ Trawally atterra in area di rigore Gerardi con conseguente calcio di rigore in favore dell’Alassio FC, si presenta dal dischetto Ottonello che conclude forte sul primo palo, bravissimo Trucco a parare il tiro dagli 11 metri intuendo e scegliendo benissimo il tempo per deviare in calcio d’angolo.

Al 70′ Risso prova un tiro cross dalla fascia sinistra con la conclusione che esce di pochissimo sul primo palo. Al 71′ arriva il raddoppio dell’Imperia con Di Lauro che su corner battuto da Risso salta più in alto di tutti colpendo il pallone di testa indirizzandolo sul primo palo, Ventrice incolpevole vede insaccarsi la sfera alle sue spalle. Al 77′ prova una debole conclusione Sassari dal limite dell’area di rigore ma è bravo Trucco a bloccare la sfera in presa bassa. Al 87′ Ottonello ha un’altra occasione per accorciare le distanze con un tiro da posizione centrale dal limite dell’area di rigore ma la sua forte conclusione non trova la porta. Al 89′ Manini costringe alla deviazione Ventrice in angolo dopo un bel tiro sul primo palo.

Formazioni:

Imperia

1 Trucco 2 Pallini (46′ Laera) 3 Risso 4 Figone 5 Ambrosini 6 Di Lauro 7 Faedo (84′ Tahiri) 8 Giglio 9 Castagna (60′ Manini) 10 Roda (46′ Moscatelli) 11 Trawally

A disposizione: 12 Meda 13 Di Cianni 14 Tahiri 15 Laera 16 Chariq 17 Manini 18 Cosenza 19 Moscatelli 20 Zeka

Allenatore Pietro Buttu

Alassio FC

1 Ventrice 2 Iraci 3 Bisio 4 Pastorino (79′ Alfano) 5 Vigano’ 6 Damonte (79′ Bergamini) 7 Sassari 8 Gerardi (71′ Lupo) 9 Trotti (79′ Dominici) 10 Ottonello 11 Sfinjari (54′ Odasso)

A disposizione: 12 Adamo 13 Odasso 14 Bergamini 15 Franco 16 Alfano 17 Paterno 18 Scaglione 19 Dominici 20 Lupo

Allenatore Marco Mambrin

Arbitro: Stefano Calzolari (sez. di Albegna)

Assistenti: Marco Nardella e Matteo Manni (sez. di Genova)

Ammonizioni

Imperia: 50′ Risso, 59′ Trawally, 68′ Trucco, 90′ Giglio

Alassio FC: 22′ Vigano’, 43′ Pastorino, 56′ Gerardi

Espulsioni –

Mister Pietro Buttu dichiara: “Sono soddisfatto del risultato, vittoria sofferta che ci ripaga della sconfitta a Pietra. C’è amarezza perchè non riusciamo a passare il turno però alla squadra non posso rimproverare niente perchè oggi ha dato tutto e pur nella sofferenza con un grandissimo rigore parato da Trucco che ha fatto si che l’Alassio non pareggiasse e poi siamo andati nuovamente in vantaggio con la rete di Di Lauro su palla inattiva. Sono soddisfatto dei ragazzi pur senza Costantini (squalificato) con Laera che ha fatto tre giorni di allenamento, Trawally l’hanno tesserato sabato sera quindi una serie di cose che mi rendono contento della prestazione, sono contento che hanno onorato la Coppa Italia però il calcio è così per un non niente non passiamo il turno.

Adesso ci catapultiamo con la testa all’impegno con il Valdivara 5 Terre di domenica. Mi aspetto una partita dura come tutte quelle di questo campionato, le squadre che vengono qui sicuramente daranno battaglia, io non vedo squadre materasso. Noi siamo una buona squadra costruita per soffrire se continueremo così a lavorare troveremo quella compattezza e quando troveremo la condizione di tutti sicuramente potremo dire la nostra. Le partite saranno tutte dure perchè chi viene a giocare con l’Imperia vuol fare la partita della vita e quindi dobbiamo aspettarci questo”.