Seborga. Prestigioso impegno internazionale per l’Airole FC che in occasione delle prime amichevoli stagionali di calcio a 5 è scesa in campo contro le rappresentative A e B del Monaco Futsal.

Giunta al ‘Gymnase Saint Antoine’ di Cap d’Ail con alcune assenze la squadra di mister Franco Basta, ancora nei primissimi giorni di preparazione, ha ceduto 8-2 nel match iniziale per poi prevalere 4-2 nella seconda partita. Presente all’evento il presidente biancoverde Stefano Ricci che ha ringraziato per l’ospitalità il suo omologo monegasco Jean Claude Haddad con un reciproco scambio di gagliardetti che ha visto protagonista anche la Federazione di Seborga intervenuta tramite Matteo Bianchini nel duplice ruolo di DS biancazzurro ed accompagnatore dell’Airole.

La squadra della Val Roja, al termine di una stagione contraddistinta da una fortunata e reciproca collaborazione, rappresenterà infatti Seborga nella serie C regionale di futsal che vedrà ancora una volta gli scontri diretti fra le squadre imperiesi validi per la supercoppa del Principato con l’Ospedaletti campione uscente che dovrà difendersi da cinque agguerrite avversarie.

“L’evento resterà senz’altro un bellissimo ricordo per noi – ha concluso il presidente Ricci – abbiamo avuto la possibilità di giocare in una struttura fantastica nella quale speriamo di tornare in futuro per nuove partite. Ringraziamo il nostro giocatore Marco Foti che ci ha messo in contatto col Monaco Futsal ed ora proseguiremo con impegno la preparazione in vista del campionato!”.