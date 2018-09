Busalla-Imperia, Ambrosini: “Sarà una partita dura ma abbiamo voglia di rivalsa”

Imperia. Partenza falsa per l’Imperia che, nell’incontro casalingo, non riesce ad ottenere la vittoria nel primo incontro del campionato contro il Valdivara 5 Terre. Il capitano, Alessandro Ambrosini, guarda avanti lasciandosi alle spalle la sconfitta con gli spezzini, lo fa guardando alla partita di domenica 23 settembre alle 15:30 presso il campo “Comunale” di Busalla per la seconda giornata di campionato.

“Domenica sarà una partita dura perché il Busalla è da sempre ostico per l’Imperia, con un campo molto difficile per noi. Abbiamo voglia di rivalsa come è giusto che sia perché siamo l’Imperia e per come è andata la prima giornata di campionato – afferma il capitano - Dobbiamo andare a Busalla cercando di conquistare i tre punti, giocando bene, quindi vincere e convincere. In merito alla sconfitta contro il Valdivara è stato brutto e nessuno la voleva però non è il caso di fare drammi, guardiamo avanti con serenità e domenica daremo tutto per poterci rifare”.