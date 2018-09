Taggia. Si è disputata sabato a Campochiesa la settima prova del challenge ligure di mtb categoria giovanissimi.

Su un bel tracciato allestito dalla società Ucla Pacan Bagutti si sono dati battaglia oltre 100 ragazzini fino all’ultimo metro nelle varie categorie. I ragazzi della Ciclistica Armataggia hanno ottenuto buoni risultati con Edoardo Orengo e Joann Rolando che, nelle categorie g4 e g6 sono stati protagonisti di rimonte mozzafiato dalla quindicesima alla seconda posizione compiendo sorpassi mozzafiato sugli avversari.

Ottimo sesto posto ottenuto da Leonardo Mancardi, autore di una gara sempre nelle prime posizioni. Quinta invece Amelie Rolando sempre pronta a scendere in campo in ogni specialità e infine quindicesimo posto per Matteo Di Noia. Domenica prossima appuntamento con la penultima prova del challenge a Quiliano.