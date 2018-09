Bra-Sanremese, mister Lupo: “Giochiamo bene ma non riusciamo a raccogliere i frutti”

Sanremo. Prima soddisfazione stagionale per la Sanremese e per i tifosi biancoazzurri. La formazione di mister Alessandro Lupo si è imposta oggi sul campo del Bra assicurandosi così il passaggio del turno in Coppa Italia di Serie D. La vittoria è arrivata ai calci di rigore dopo l’1-1 nei tempi regolamentari.

“Le occasioni sono state più nostre che del Bra, abbiamo questa situazione da parecchio tempo, produciamo più di quanto concludiamo – ha dichiarato al termine della gara mister Alessandro Lupo – giochiamo bene ma non riusciamo a raccogliere i frutti. Di buono prendo la reazione, è stata importante dopo essere andati in svantaggio immeritatamente. Abbiamo condotto la partita sempre noi ed era giusto non perdere. Meritavamo qualcosa di più sul campo. Abbiamo fatto bene nella prima ora contro una squadra forte che metterà in difficoltà tutti”.