Bordighera. Un uomo, sembrerebbe romeno, è stato travolto e ucciso da un’auto mentre camminava contromano sulla carreggiata dell’Autostrada dei Fiori che conduce in Francia.

Stando a quanto ricostruito fino ad ora, l’uomo era giunto all’area di servizio di Bordighera Nord a bordo di un autobus. Per motivi ancora da chiarire, l’uomo ha iniziato a camminare in mezzo alla strada, ma è stato colpito da un’auto: l’urto è stato talmente violento, che l’uomo è stato sbalzato nella carreggiata opposta, finendo contro il guardrail, poco prima della galleria Costa Martina. E’ morto sul colpo.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia stradale, il personale sanitario del 118 e un equipaggio di Ponente Emergenza, ma i medici non hanno potuto far altro che costatare il decesso dell’uomo. E’ atteso l’arrivo del medico legale in entrambe le direzioni di marcia.

Indagini sono in corso per risalire all’identità della vittima.