Bordighera. E’ due morti e diversi feriti il bilancio provvisorio dell’incidente stradale avvenuto verso le 12 sulla strada statale Aurelia.

La zona è quella di Madonna della Ruota e, secondo le prime informazioni, ci sarebbero due mezzi coinvolti: un autobus RT ed una vettura. I morti sono un uomo (alla guida dell’auto) e un’anziana seduta nel posto del passeggero. Entrambi sarebbero deceduti sul colpo.

di 5 Galleria fotografica incidente mortale bordighera 22 settembre 2018









Sul posto è intervenuto il 118 con tre ambulanze e l’automedica. E’ stato allertato anche l’elisoccorso dei vigili del fuoco di stanza a Genova. Presente anche i carabinieri e la polizia locale.

La strada è bloccata in entrambe le direzioni e lo rimarrà per almeno 4 ore. Non è consentito neppure il passaggio a piedi.

Si e formata una coda di 1 km e mezzo per andare a prendere autostrada a Bordighera. Coda anche in entrata anche a Sanremo: più di 1 km.