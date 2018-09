Bordighera, Mara Lorenzi: “Il sindaco Ingenito non recepisce il concetto di comportamento istituzionale”

Bordighera. Mara Lorenzi per Civicamente Bordighera: “Scrivo per rendere chiari gli obiettivi che hanno portato i consiglieri di minoranza a chiedere un incontro con il Sindaco Ingenito ieri 27 Settembre 2018. E per mettere in evidenza come la reazione del Sindaco e il trattamento che ci ha riservato sono stati una sfida alla dignità istituzionale.

Tutto inizia dal fatto che il Sindaco Ingenito ha ignorato il diritto delle minoranze ad essere

consultate su Linee Programmatiche e Variazioni di Bilancio andando contro le prescrizioni del

Regolamento del Consiglio Comunale. Ha persistito nella sua posizione malgrado tre

avvertimenti ufficiali. Le minoranze non devono scusarsi con nessuno quando fanno valere i

loro diritti sanciti da leggi e regolamenti, perchè l’affermazione e la difesa dei diritti di chi non ha

potere sono l’essenza della democrazia. Nel caso di Bordighera si tratta del diritto di opinione di

più del 60% di chi ha votato alle scorse elezioni. Perduta la chiarezza su questo aspetto, la

città consegna se stessa all’arbitrio.

Tanto è vero che la legge autorizza i consiglieri di minoranza a chiedere al giudice di annullare

delibere che siano state fatte senza tener conto dei loro diritti. Il giudice valuta e decide. Ma

prima di rivolgerci al giudice, abbiamo pensato che fosse opportuno e doveroso parlare ancora

una volta con il Sindaco per provare a trovare una soluzione. CHE NON AVEVA NULLA A CHE

FARE CON IL RIPRISTINO DEI FINANZIAMENTI PER PIAZZA DELLA STAZIONE come il

Sindaco si e’ affrettato invece a supporre e dichiarare pubblicamente. Perchè parlare senza

sapere? Conosciamo la legge, i diritti che possiamo rivendicare sono i diritti a procedure

corrette, non alle nostre preferenze in materia di scelte per la città.

Chi siede a Palazzo Garnier non ha reagito da Sindaco. Prima di valutare con noi, ha pubblicato

sui giornali online un comunicato allarmato e allarmante alla città. Ci ha accolti dicendo che la

riunione sarebbe stata in diretta streaming sulla SUA pagina Facebook, agendo

unilateralmente, confondendo FaceBook con la stampa e i suoi followers con la città. E quando

abbiamo declinato l’invito alla diretta su FaceBook e ribadito che desideravamo un incontro con

il Sindaco (e suoi collaboratori se cosi’ voleva), ha parlato di ricatto e ha rifiutato di riceverci.

Eppure desideravamo proprio evitare per la città le conseguenze di problemi che il Sindaco

stesso ha innescato”.