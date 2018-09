Bordighera. Una serata all’insegna del gusto e della delizia per il palato, innaffiato ovviamente da un buon bicchiere di vino.

E’ quella andata in scena ieri sera nell’elegante cornice dell’hotel Parigi di Bordighera dove si sono dati appuntamento i neo mastri coppieri dell’Aspi Riviera dei Fiori, l’associazione che ha come mission essere in Italia il punto di riferimento della più alta espressione della Sommellerie contemporanea, con l’obiettivo di creare ed offrire opportunità reali di crescita e affermazione ai Sommeliers Professionisti, ovvero a chi ha conseguito l’attestato in seguito ad un curriculum scolastico riconosciuto ed esercita la professione del Sommelier come attività esclusiva o preminente.

Pertanto sotto l’egida del decano Piero Sattanino si è svolta una cerimonia di premiazione e sulla figura del sommelier ha affermato: “Si deve qualificare col mondo, per servirlo al meglio e preservarlo, è un percorso laborioso aperto a tutti“. E sul tema della serata, ossia la consegna dei diplomi di “Mastro Coppiere”,ossia colui o colei che ha completato i due livelli del corso propedeutico per Sommelier; Sattanino ha sottolineato: “E’ un valore intrinseco dell’opera che svolge l’Aspi, dedicato agli amanti del buon bere del nostro territorio”.

Quattordici i corsisti, provenienti anche da Mentone e Monaco, che si sono diplomati a questo secondo corso professionale e che possono fregiarsi della caratteristica pin. Si tratta di:

– Monica Ambrogio

– Anna Burgio

– Fabrizio Condrò

– Pier Paolo Ferretti

– Alessandra Lanteri

– Fabio Lillo

– Simone Merlo

– Giulia Mesolella

– Stefania Monarca

– Barbara Morsia

– Stefano Paoli

– Nicole Pietrangeli

– Mihaita Vaccari

– Francesca Zoccali