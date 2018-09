Bordighera, l’amministrazione Ingenito incontra la popolazione della città alta

Bordighera. Giovedì 27 settembre, l’amministrazione Ingenito sarà in Paese a partire dalle 20.30 nei locali adiacenti al campetto di Santa Rosa in via della Madonnetta.

I cittadini, in particolare i “Paesenghi” sono caldamente invitati a partecipare all’incontro per avere informazioni dirette da Sindaco e Giunta, nonché per porre eventuali domande.