Bordighera, l’amministrazione comunale promuove la giornata della raccolta alimentare

Bordighera. L’Amministrazione Comunale, ha indetto, per sabato 29 settembre, una giornata della raccolta alimentare, denominata “Aggiungi un pasto a tavola”. Per la migliore riuscita della raccolta si pongono all’attenzione della Cittadinanza alcune note tecniche.

Il soggetto autorizzato a coordinare e gestire operativamente la raccolta è la Croce Rossa Italiana, i cui militi saranno coadiuvati dai volontari appartenenti alle seguenti associazioni: Associazione Carabinieri in Congedo, Associazione Nazionale Alpini, Associazione Fuoriasse.

Gli esercizi commerciali presso i quali sarà possibile mettere in pratica un concreto gesto di solidarietà, attraverso l’acquisto di generi alimentari da destinare a nuclei familiari disagiati, sono il Supermercato Carrefour di Via Libertà, i Supermercati Conad di Via S. Antonio e di Via Pasteur e il Supermercato Carrefour dei F.lli Preti di Via V. Emanuele.

La raccolta si svolgerà con il seguente orario: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 con l’eccezione del Supermercato Carrefour di Via Libertà, orario continuato dalle ore 09.00 alle ore 19.00.