Bordighera. E’ di due feriti, tre auto e uno scooter coinvolti e una vetrina in frantumi il bilancio di un incidente stradale occorso poco prima dell’una in località Arziglia, all’altezza del civico 57. Per ragioni ancora da chiarire, due auto che viaggiavano in direzioni opposte si sono scontrate. Le auto sono carambolate contro un’auto ed uno scooter parcheggiati. Una delle due vetture ha finito la sua corsa contro la vetrina di un negozio.

Ad avere la peggio, un uomo di 52 anni, ricoverato in ospedale a Sanremo con 30 giorni di prognosi per la frattura di sei costole. Lo hanno soccorso i volontari di Ponente Emergenza. Il secondo ferito ha 23 anni e ha riportato contusioni giudicate guaribili in sei giorni.

La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri. Accertamenti sono in corso per verificare l’eventuale presenza di alcol e droga nel sangue dei due conducenti.