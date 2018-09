Bordighera, due giornate all’insegna della petanque alla bocciofila Biancheri Mueller

Bordighera. Presso i campi della bocciofila G. Biancheri Mueller si svolgeranno due importantissime giornate all’insegna della petanque ad alto livello.

Nel pomeriggio di sabato 8 settembre si sfideranno atleti provenienti da varie zone d’Italia in una gara, a coppie, intitolata al primo presidente della Federazione Italiana Gioco Petanque: Aldo Valzania, mentre domenica 9 dal mattino, inizierà il Campionato Nazionale di tiro di precisione per categoria A maschile e femminile.

Appuntamento dunque l’8 e il 9 settembre in Via Stoppani (zona tennis) non solo per applaudire i giocatori, ma anche un’occasione per vedere i locali della Associazione, rinnovati ed abbelliti recentemente.