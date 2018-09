Bordighera, dopo anni di chiusura corso Italia è di nuovo a doppio senso

Bordighera. “Dopo anni di chiusura e di viabilità malmessa, ieri abbiamo finalmente riportato il doppio senso anche in Corso Italia!”. Lo scrive il sindaco Vittorio Ingenito che ha mantenuto una delle promesse fatte in campagna elettorale: riaprire al doppio senso di circolazione il “salotto” della “Città delle Palme”.

“Siete stati in moltissimi a chiedercelo”, dice ancora Ingenito, “I commercianti della stessa via, turisti, ma sopratutto numerosi cittadini. Così, siamo contenti di averlo realizzato: da oggi muoversi per il centro cittadino sarà più facile, agevole, e comodo. A breve il perfezionamento della sincronia per i semafori!”.

Dopo la riapertura a doppio senso della prospiciente via Roma, anche corso Italia è da ieri interamente percorribile sia dalla Romana fino a via Vittorio Emanuele che nella direzione inversa. La decisione di trasformarla in senso unico era stata presa dalla passata amministrazione comunale, che stava portando avanti l’idea di una pedonalizzazione e riqualificazione del centro cittadino.