Bordighera, assunzione “incriminata” della Docks. Ingenito: “L’esposto alla Corte dei Conti è stato inviato”

Bordighera. “La segnalazione – esposto alla Corte dei Conti è stata fatta”. La conferma arriva dal sindaco Vittorio Ingenito, interrogato dai consiglieri Giovanni Ramoino (Gruppo Misto) e Giuseppe Trucchi (Semplicemente Bordighera) in merito richiamo al Tribunale della Corte dei Conti per l’assunzione, da parte della Docks Lanterna, di una dipendente con incarico amministrativo per la gestione del servizio di igiene urbana a Bordighera. Una assunzione, pagata con soldi dei contribuenti (si parla di 40mila euro annui) che non sarebbe necessaria, almeno secondo la valutazione effettuata dalla società E.R.I.C.A., impegnata nel predisporre un nuovo capitolato d’appalto per una gestione comprensoriale del servizio.

Ai chiarimenti richiesti circa il documento che il sindaco ha sottoposto alla Corte dei Conti, lo stesso Ingenito ha risposto di non poter dare ulteriori spiegazioni, in quanto “il contenuto della nota inviata contiene dati sensibili che non voglio che oggi siano Conosciuti dal consiglio e dai cittadini per un’ovvia ragione: si tratta di una segnalazione e fino a quando non sarà la magistratura a fare le dovute valutazioni sui contenuti della stessa, ritengo che sia corretto che questa resti nelle sue mani proprio per evitare che quest’aula e la cittadinanza intera si trasformino in un tribunale e vengono lanciate accuse che potrebbero ledere la sfera personale dei soggetti coinvolti”.