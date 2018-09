Bordighera, ai Giardini Lowe si esibiscono i Controcanto

Bordighera. Grazie al comune di Bordighera, domenica 9 settembre, alle 21, ai Giardini Lowe si esibiranno i migliori musicisti occitani, provenienti dal Piemonte: i Controcanto.

Ritornano per il piacere delle ballerine e ballerini di Balbosco e per coloro che vorranno ascoltare questa loro magnifica musica e per scoprire o perfezionarsi ai balli occitani. Lo spettacolo musicale di balfolk che i Controcanto propongono è un repertorio che accompagnerà gli ascoltatori in un viaggio attraverso l’Europa con balli popolari che dalle “curente” delle valli occitane piemontesi li porterà a conoscere le polske svedesi e, dalle danze del poitou arriverà a toccare regioni della Francia come l’Auvergne e la Bretagna. Si ascolteranno e si balleranno le danze popolari spagnole come il fandango e le danze irlandesi come l’ornpipe.

Suoneranno:

– Anna Luccisano, percussioni;

– Arcangelo Di vita, clarinetto;

– Marco Gajon, chitarra e percussioni;

– Gigi Mingoni, flauto traverso e dolce;

– Angelo Girardi, basso;

– Francesco Giusta, ghironda;

– Giulia Tomasi, violino;

– Ernesto Voena, fisarmonica e organetto.

Prima del concerto, sempre ai giardini Lowe, dalle 18 alle 19,30, Balbosco d’oc organizzerà inoltre un breve corso gratuito per coloro che vogliono avvicinarsi e imparare i primi passi di danze occitane per provare a ballare la stessa sera in pista sul sound live dei Controcanto.