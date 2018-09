Bordighera. Un uomo di 55 anni, Y.Z., cittadino ucraino, è stato trovato morto questa mattina intorno alle 8,20 in via Monte Grappa a Bordighera. Il corpo dell’uomo, forse un clochard, si trovava all’interno di un’abitazione in stato di abbandono.

A fare la macabra scoperta sono stati i carabinieri. Al momento non si conoscono le cause del decesso, anche se dovrebbe trattarsi di una morte per cause naturali.

di 5 Galleria fotografica Cadavere a Bordighera