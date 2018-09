Bordighera. Si è conclusa domenica la “Bordighera 2018 Tennis Challenge” con ospiti illustri, ex giocatori di calcio che si sono divertiti in questo torneo di tennis organizzato per ricordare il 140esimo anniversario dalla fondazione del Circolo, il primo d’Italia.

A premiare i vincitori sono stati il vicesindaco Mauro Bozzarelli, l’assessore Marzia Baldassarre e il consigliere Laura Pastore.

I premiati:

Primi classificati Candela Vincent Vincent Candela (ex Roma e campione del Mondo con la Francia e attuale dirigente giallorosso)e Tavola Mauro;

2° Ruffo Antonio e Antonello Randone,

3 Fausto Mosna e Matteo Guglielmi,

4° Maurizio Ganz Maurizio Ganz (ex Inter e Milan)e Cristian Zenoni,

5° Enrico Annoni(ex Roma e Piacenza) e Alina,

6° Raffaello Ferri e Ivan Maccario,

7° Massimo Taibi Massimo Taibi (ex Milan ,Torino ,Atalanta , Manchester United etc) e Francesca Mariani,

8° classificati la coppia Paolino Massimo e Marongiu Luca,

Premio rivelazione alla piccola Alina.