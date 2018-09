Imperia. Dopo la cerimonia di apertura di ieri le regine della vela hanno dato spettacolo in mare. Il vento ha modulato le sartie e gonfiato le vele per la prima regata del Raduno di Imperia che dal 1986 dà spettacolo nel capoluogo del ponente ligure. In mare hanno sfilato barche che hanno fatto la storia della marineria mondiale. Come il “Moonbeam of Fife”, ad esempio, imbarcazione da sogno contraddistinta dal draghetto inciso a prua. Un 31 metri nato per regatare e che ha servito anche la Resistenza francese. Ma c’è anche “Moonbeam IV”, un cutter di 32 metri che sfiora i cent’anni.

A bordo hanno navigato Grace Kelly, che trascorse a bordo la sua luna di miele (il principe Ranieri acquistò lo scafo nel 1950 e lo ribattezzò Deo Juvante, il motto della famiglia Grimaldi).

E poi in mare c’è anche “Mariska”, 23,4 metri, uno degli ultimi 15 Metri Stazza Internazionale, il secondo disegnato da Fife, che poi concepì anche Hispania (per il re di Spagna Alfonso XI) e “Tuiga” che appartiene al principe Alberto di Monaco.

La signora più anziana del raduno imperiese è il “Tigris”, il cutter di 15,8 metri costruito nel 1899. Bella da vedere anche “Manitou”, un 19 metri disegnato nel 1936 da Olin Stephens e varato nel ‘37 dai cantieri M.M. Davis & Son di Solomans.