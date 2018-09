Attaccati dalle vespe mentre lavorano in campagna: due uomini soccorsi, uno è grave

Olivetta San Michele. Due uomini, di circa 45 e 60 anni, sono stati assaliti nel tardo pomeriggio da uno sciame di vespe mentre lavoravano in una campagna sita in una zona impervia nel territorio di Olivetta San Michele. Stando a quanto si apprende, i due stavano tagliando i rami di un albero vicino ad una abitazione, quando hanno urtato involontariamente un nido di vespe: a quel punto sono stati attaccati.

I due uomini sono riusciti, a bordo di una macchina, a raggiungere il paese per chiedere aiuto. Sul posto è accorso un equipaggio della Croce Verde Intemelia. Uno dei due uomini, il meno grave, è stato punto da cinque vespe e accompagnato al punto di primo intervento di Bordighera per le cure del caso. L’altro, punto da una ventina di insetti sulla testa, sul petto e sulla schiena, è stato accompagnato in codice rosso di massima gravità all’ospedale di Sanremo.