Atletico Argentina, mister Stecca: “Ritengo che il risultato sia bugiardo”

Taggia. Niente da fare per l’Atletico Argentina nonostante la buona prestazione. Sul campo del San Filippo Neri la squadra di Stecca perde per 2 reti a 1 e non supera il primo scoglio stagionale.

“Ritengo che il risultato sia bugiardo. Abbiamo creato 7/8 nitide occasioni da goal e colpito anche un palo nel finale ma non siamo stati abbastanza bravi a buttare il pallone in rete. Un contropiede e una punizione avversari ci condannano all’eliminazione ma questo è il calcio. Ora pensiamo al campionato” – commenta mister Stecca.