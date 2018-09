Atletico Argentina, Fameli: “Non è il risultato che volevamo ma dobbiamo essere bravi a rialzarci”

Taggia. Niente da fare per l’Atletico Argentina nonostante la buona prestazione. Sul campo del San Filippo Neri la squadra di Stecca perde per 2 reti a 1 e non supera il primo scoglio stagionale. La Coppa Liguria ora è sfumata ma la testa va al campionato, dove non saranno più concessi passi falsi come quello di ieri sera. A nulla valgono l’eurogoal e il palo di Cariello nel finale.

“Non è il risultato che volevamo ma dobbiamo essere bravi a rialzarci e a farci trovare pronti per l’inizio del campionato” - afferma Angelo Fameli.