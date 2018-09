Atletico Argentina-Area Calcio Andora, Fameli: “Partita a due volti con un grande primo tempo”

Taggia. Esordio assoluto per l’Atletico Argentina a doppio volto: primo tempo in completo dominio di campo e partita, ripresa in affanno. Gli uomini di Stecca avevano trovato subito la via del goal con bomber Siberie, bravo anche nel raddoppio. A calare il tris prima dell’intervallo ci ha pensato Franzoni con un pallonetto chirurgico a scavalcare il portiere avversario.

“Partita a due volti: grande primo tempo, giocato da squadra padrone del campo e del gioco. Non so cosa sia successo all’intervallo ma so solo che il secondo tempo non è andato come mi sarei aspettato” – afferma Angelo Fameli.