Asd Vallebona e Asd Dolceacqua organizzano il 1° Campionato Amatoriale di Calcio a 5

Vallebona. L’Asd Vallebona e l’Asd Dolceacqua organizzeranno il 1° Campionato Amatoriale di Calcio a 5. Inizierà a metà ottobre e dovrebbe concludersi nel mese di maggio. Le partite saranno infrasettimanali e si terranno il lunedì, giovedì e venerdì a seconda delle squadre iscritte. Successivamente ci saranno le finali provinciali, che si terranno sul campo da calcio di Vallebona e su quello di Dolceacqua. Infine a Genova andranno in scena le finali regionali.

“E’ la prima volta nella storia che la FIGC scende in campo amatoriale. Visto il calo di utenze nel Calcio a 5 in Liguria si vuole scendere in campo per il rilancio di questo sport, che nella nostra regione ha ancora tanto bisogno di crescere - spiega Federico Lai del centro sportivo ‘Fabio Taggiasco’ - L’evento è organizzato in collaborazione con l’ASD Dolceacqua, la FIGC e l’ASD Vallebona. Siamo tra i pionieri di questo rilancio. Proporremo un campionato che permette di avvicinarsi ancora di più a questo mondo”.

Le iscrizioni, che chiuderanno il 27 settembre, sono già aperte. Saranno complete solo dopo aver versato la quota d’iscrizione per intero e consegnato tutti i documenti per il tesseramento dei giocatori. Non sono ammessi più di due tesserati Figc per squadra, i tesserati calcio a 5 di serie A e B e i tesserati calcio a 11 sopra la 1° categoria. Chi fosse interessato potrà contattare Federico al 3479356085, Pasquale al 3395034318 e Stefano al 3466771565.

“Ci sono inoltre molte novità già per l’anno prossimo ma prima di sbilanciarci vogliamo essere sicuri dei progetti che presenteremo in futuro per favorire una maggior crescita. L’ASD Vallebona parte da quest’anno con la scuola calcio a 5, intenzionata a diventare una società calcio a 5 a tutti gli effetti ed essere tra le prime in zona insieme al Dolceacqua. L’ASD Vallebona vi aspetta numerosi durante le partite di campionato” – dice Lai.