Tenda. Una vera e propria invasione di farfalle si sta abbattendo in questi giorni in alta valle Roya. Sui lampioni, sulle case e soprattutto dove c’è tanta luce, questi lepidotteri non lasciano scampo a nulla e si appoggiano in ogni dove.

Un vero e proprio killer, come il punteruolo rosso. Questa farfalla, chiamata piralide, si ciba prettamente di bosso, una pianta che cresce su terreni rocciosi a medie altitudini, portando gli arbusti alla morte, come il punteruolo rosso fa con le palme. Questo lepidottero comincia a creare danni appena dopo la nascita, infatti, le pupe, si iniziano a cibare della pianta già dai primi giorni di vita, tanto che hanno preso il nome di “bruchi defogliatori”.

Farfalle che dai colori si direbbero notturne. Durante le ore di buio, infatti, volano creando vere e proprie nuvole attorno alle fonti di luce, arrivando quasi ad offuscare quello che si trova al di dietro.

Intanto sul web si è già scatenata la polemica. Sui gruppi Facebook della valle residenti e automobilisti si augurano che questa invasione passi in fretta, soprattutto perché obbligati a tenere le finestre chiuse per impedire che le farfalle entrino nelle case o nelle automobili.

(Foto dal gruppo Facebook TENDE)