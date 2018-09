Arma di Taggia. Mobilitazione di soccorsi per una fuga di gas all’ultimo piano di un palazzo in via della Cornice.

Stando a quanto accertato fino ad ora, una donna anziana, inquilina di un alloggio, avrebbe dimenticato il fornello acceso, causando la fuga di gas.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento matuziano, un equipaggio dei Volontari Sanremo Soccorso e i carabinieri. Durante le operazioni di soccorso, la strada è rimasta chiusa al traffico.